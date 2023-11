2023 Noblesville General Election results

This page will be updated as results become available. Updated at 7:50 p.m.

Number of Precincts reporting 118/208 PARTY VOTES MAYOR OF NOBLESVILLE Chris Jensen R 3,911 TOTAL VOTES 3,911 NOBLESVILLES CITY CLERK Evelyn L. Lees R 3,762 TOTAL VOTES 3,762 NOBLESVILLES CITY COURT JUDGE Matt Cook R 3,865 TOTAL VOTES 3,865 NOBLESVILLES CITY COUNCIL AT-LARGE (vote for 3) Evan Elliott R 3,137 Darren Peterson R 3,356 Pete Schwartz R 2,812 Paula Jo Gilliam D 2,209 TOTAL VOTES 11,514 NOBLESVILLES CITY COUNCIL DISTRICT 1 Mike Davis R 813 TOTAL VOTES 813 NOBLESVILLES CITY COUNCIL DISTRICT 2 Todd Thurston R 526 TOTAL VOTES 526 NOBLESVILLES CITY COUNCIL DISTRICT 3 Aaron Smith R 806 TOTAL VOTES 806 NOBLESVILLES CITY COUNCIL DISTRICT 4 Mark W Boice R 676 TOTAL VOTES 676 NOBLESVILLES CITY COUNCIL DISTRICT 5 Dave Johnson R 385 TOTAL VOTES 385 NOBLESVILLES CITY COUNCIL DISTRICT 6 Megan G. Wiles R 786 TOTAL VOTES 786