2023 Lawrence General Election results

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|Number of Precincts reporting 85/186
|PARTY
|VOTES
|CITY OF LAWRENCE MAYOR (REPUBLICAN)
|Deborah Whitfield
|D
|3,539
|David C. Hofmann
|R
|3,349
|TOTAL VOTES
|6,888
|CITY OF LAWRENCE CLERK (REPUBLICAN)
|Leatric Adkinsson
|D
|3,689
|Kathleen Walton
|R
|3,138
|TOTAL VOTES
|6,827
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL AT-LARGE Vote for 3
|Lisa Chavis
|D
|3,210
|Liz Masur
|D
|3,135
|Betty Robinson
|D
|3,190
|Tom Ashcraft
|R
|2,505
|Heather Hewitt
|R
|2,584
|Bob Jones
|R
|2,712
|TOTAL VOTES
|17,336
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 1
|Tyrrell Giles
|D
|388
|Carl H. Barnett Jr.
|R
|353
|TOTAL VOTES
|741
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 2
|Rick Wells
|D
|161
|TOTAL VOTES
|161
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 3
|Sherron R. Freeman
|D
|909
|Brent F. Addington
|R
|460
|TOTAL VOTES
|1,369
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 4
|Carlos Jennings
|D
|594
|Valerie Shake
|R
|324
|TOTAL VOTES
|918
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 5
|Zach Cramer
|D
|791
|Pamela Anderson
|R
|798
|TOTAL VOTES
|1,589
|CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 6
|Kristina Krone
|D
|1,007
|Aaron Short
|R
|1,014
|TOTAL VOTES
|2,021
|INDIANAPOLIS CITY COUNTY COUNCIL DISTRICT 4 (REPUBLICAN)
|Nick Roberts
|D
|4,374
|Natalie Goodwin
|R
|3,979
|TOTAL VOTES
|8,353