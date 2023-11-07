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2023 Lawrence General Election results

2023 Lawrence General Election results

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Number of Precincts reporting 85/186
PARTY VOTES
CITY OF LAWRENCE MAYOR (REPUBLICAN)
Deborah Whitfield D 3,539
David C. Hofmann R 3,349
TOTAL VOTES 6,888
CITY OF LAWRENCE CLERK (REPUBLICAN)
Leatric Adkinsson D 3,689
Kathleen Walton R 3,138
TOTAL VOTES 6,827
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL AT-LARGE Vote for 3
Lisa Chavis D 3,210
Liz Masur D 3,135
Betty Robinson D 3,190
Tom Ashcraft R 2,505
Heather Hewitt R 2,584
Bob Jones R 2,712
TOTAL VOTES 17,336
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 1
Tyrrell Giles D 388
Carl H. Barnett Jr. R 353
TOTAL VOTES 741
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 2
Rick Wells D 161
TOTAL VOTES 161
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 3
Sherron R. Freeman D 909
Brent F. Addington R 460
TOTAL VOTES 1,369
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 4
Carlos Jennings D 594
Valerie Shake R 324
TOTAL VOTES 918
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 5
Zach Cramer D 791
Pamela Anderson R 798
TOTAL VOTES 1,589
CITY OF LAWRENCE COMMON COUNCIL DISTRICT 6
Kristina Krone D 1,007
Aaron Short R 1,014
TOTAL VOTES 2,021
INDIANAPOLIS CITY COUNTY COUNCIL DISTRICT 4 (REPUBLICAN)
Nick Roberts D 4,374
Natalie Goodwin R 3,979
TOTAL VOTES 8,353

 


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