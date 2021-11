Get it at LouVino, Fishers

Ingredients:

1.5 oz. mezcal

1 oz. grapefruit juice

0.5 oz. lime juice

0.75 oz. simple syrup

3 dashes angostura bitter

Champagne

Lime wedge

Directions:

Shake first five ingredients with ice and strain into a coup glass, then float champagne on top. Garnish with a lime wedge.