Get it at Monterey Coastal Cuisine, Carmel

Ingredients:

2 oz. Illegal Mezcal Reposado Tequila

.5 oz. simple syrup

2 dashes chocolate bitters

2 dashes orange bitters

Orange peel

Directions:

Pour tequila, simple syrup and bitters into a beaker. Stir and strain into a rocks glass over two ice spheres. Garnish with an orange peel.