Get it at LouVino, Fishers

Ingredients:

2 oz. Woodford Reserve

0.5 oz. Demerara Simple Syrup

4 splashes chocolate bitters

Luxardo cherry

Orange peel

Directions:

Stir ingredients with ice, then pour into a rocks glass over a fresh ice cube infused with vanilla. To make the ice cube, infuse 80 oz. of water with 4 oz. vanilla bean paste, 2 oz. vanilla extract and 4 oz. Luxardo Cherry juice and freeze into individual cubes. Garnish with a Luxardo Cherry and orange peel.