Get it at Monterey Coastal Cuisine, Carmel

Ingredients:

2 oz. Leatherbee gin

.5 oz. simple syrup

Club soda

1 oz. fresh lemon juice

Butterfly pea flowers

Directions:

Pour gin and simple syrup into a shaker tin and shake vigorously for 20 seconds. Pour in a martini glass and top with club soda. Once table side, garnish with 1 oz. of freshly squeezed lemon juice and butterfly pea flowers.