Get it at Four Day Ray, Fishers

Ingredients:

1.5 oz. Jalapeño-infused Olmeca Tequila

1 oz. triple sec

.5 oz. lime juice

.5 oz. orange juice

1 oz. St. George Spiced Pear Liqueur

Sweet and sour mix

Jalapeno slices

Tajin

Directions:

Build the first five ingredients with ice in a shaker, shake and strain over fresh ice in a tajin-rimmed glass. Garnish with jalapeño slices and top with sweet and sour mix