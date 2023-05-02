2023 Primary Election results for Westfield

Below are the final unofficial results for Westfield, Indiana.
|Number of Precincts reporting 205/205
|PARTY
|VOTES
|MAYOR OF WESTFIELD (REPUBLICAN)
|Kristen Burkman
|R
|992
|Jake Gilbert
|R
|3,265
|Scott Willis
|R
|3,506
|TOTAL VOTES
|7,763
|WESTFIELDS CLERK TREASURER (REPUBLICAN)
|Marla Ailor
|R
|3,571
|Tonya F. Hyatt
|R
|3,438
|TOTAL VOTES
|7,009
|WESTFIELDS CITY COUNCIL AT-LARGE (REPUBLICAN) vote for two
|Chad Huff
|R
|4,464
|Brian Tomamichel
|R
|3,240
|Kurt J. Wanninger
|R
|4,415
|TOTAL VOTES
|12,119
|WESTFIELDS CITY COUNCIL AT-LARGE (DEMOCRAT) vote for two
|Gary Lane
|D
|975
|TOTAL VOTES
|975
|WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 1 (REPUBLICAN)
|Jon Dartt
|R
|962
|Mark F. Keen
|R
|646
|TOTAL VOTES
|1,608
|WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 2 (REPUBLICAN)
|Andrew Bouse
|R
|524
|Victor McCarty
|R
|665
|TOTAL VOTES
|1,189
|WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 3 (REPUBLICAN)
|Joe Duepner
|R
|1,010
|Justin C Griffiths
|R
|379
|TOTAL VOTES
|1,389
|WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 4 (REPUBLICAN)
|Scott Frei
|R
|686
|Patrick T. Tamm
|R
|769
|TOTAL VOTES
|769
|WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 4 (DEMOCRAT)
|Alexis Lowry
|D
|341
|TOTAL VOTES
|341
|WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 5 (REPUBLICAN)
|Noah Herron
|R
|1,037
|Mike Johns
|R
|590
|TOTAL VOTES
|1,627