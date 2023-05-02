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2023 Primary Election results for Westfield
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2023 Primary Election results for Westfield

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Below are the final unofficial results for Westfield, Indiana.

Number of Precincts reporting 205/205
PARTY VOTES
MAYOR OF WESTFIELD (REPUBLICAN)
Kristen Burkman R 992
Jake Gilbert R 3,265
Scott Willis R 3,506
TOTAL VOTES 7,763
WESTFIELDS CLERK TREASURER (REPUBLICAN)
Marla Ailor R 3,571
Tonya F. Hyatt R 3,438
TOTAL VOTES 7,009
WESTFIELDS CITY COUNCIL AT-LARGE (REPUBLICAN) vote for two
Chad Huff R 4,464
Brian Tomamichel R 3,240
Kurt J. Wanninger R 4,415
TOTAL VOTES 12,119
WESTFIELDS CITY COUNCIL AT-LARGE (DEMOCRAT) vote for two
Gary Lane D 975
TOTAL VOTES 975
WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 1 (REPUBLICAN)
Jon Dartt R 962
Mark F. Keen R 646
TOTAL VOTES 1,608
WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 2 (REPUBLICAN)
Andrew Bouse R 524
Victor McCarty R 665
TOTAL VOTES 1,189
WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 3 (REPUBLICAN)
Joe Duepner R 1,010
Justin C Griffiths R 379
TOTAL VOTES 1,389
WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 4 (REPUBLICAN)
Scott Frei R 686
Patrick T. Tamm R 769
TOTAL VOTES 769
WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 4 (DEMOCRAT)
Alexis Lowry D 341
TOTAL VOTES 341
WESTFIELDS CITY COUNCIL DISTRICT 5 (REPUBLICAN)
Noah Herron R 1,037
Mike Johns R 590
TOTAL VOTES 1,627


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