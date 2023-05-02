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2023 Primary Election results for Carmel
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2023 Primary Election results for Carmel

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Below are the final unofficial results for Carmel, Indiana

Number of Precincts reporting 205/205
PARTY VOTES
MAYOR OF CARMEL (REPUBLICAN)
Sue Finkam R 4,595
Fred Glynn R 4,048
Kevin “Woody” Rider R 4,092
TOTAL VOTES 12,735
MAYOR OF CARMEL (DEMOCRAT)
Miles Nelson D 2,413
TOTAL VOTES 2,413
CARMEL CITY CLERK (REPUBLICAN)
Jacob W. Quinn R 9,905
TOTAL VOTES 9,905
CARMEL CITY COURT JUDGE (REPUBLICAN)
Brian G. Poindexter R 9,929
TOTAL VOTES 9,929
CARMEL CITY COUNCIL AT-LARGE (REPUBLICAN) vote for three
Jonathan K. Blake R 5,455
Matthew J. Snyder R 8,105
Rich Taylor R 7,407
Jeff Worrell R 8,108
TOTAL VOTES 29,075
CARMEL CITY COUNCIL AT-LARGE (DEMOCRAT) vote for three
Sara Draper D 2,219
Jake Madore D 1,911
TOTAL VOTES 1,911
CARMEL CITY COUNCIL NORTH CENTRAL DISTRICT (REPUBLICAN)
Teresa Ayers R 823
Leah York R 478
Chuck Ford R 480
TOTAL VOTES 1,781
CARMEL CITY COUNCIL NORTH CENTRAL DISTRICT (DEMOCRAT)
Courtney Culver D 366
TOTAL VOTES 366
CARMEL CITY COUNCIL NORTHEAST DISTRICT (REPUBLICAN)
Jason Engle R 1,000
Shannon Minnaar R 1,520
TOTAL VOTES 2,520
CARMEL CITY COUNCIL NORTHWEST DISTRICT (REPUBLICAN)
Sheldon Barnes R 232
Ryan Locke R 1,201
Danny Niederberger R 257
TOTAL VOTES 1,690
CARMEL CITY COUNCIL SOUTH CENTRAL DISTRICT (REPUBLICAN)
Anthony (Tony) Green R 1,746
TOTAL VOTES 1,746
CARMEL CITY COUNCIL SOUTH CENTRAL DISTRICT (DEMOCRAT)
Jessica Irvine D 440
TOTAL VOTES 440
CARMEL CITY COUNCIL SOUTHEAST DISTRICT (REPUBLICAN)
Adam Aasen R 2,022
TOTAL VOTES 2,022
CARMEL CITY COUNCIL SOUTHEAST DISTRICT (DEMOCRAT)
Jeremy Eltz D 452
TOTAL VOTES 452
CARMEL CITY COUNCIL WEST DISTRICT (REPUBLICAN)
Loren Matthes (R) R 1,138
Ven Tadikonda (R) R 225
TOTAL VOTES 225
CARMEL CITY COUNCIL WEST DISTRICT (DEMOCRAT)
Anita Joshi D 510
TOTAL VOTES 510


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