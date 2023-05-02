2023 Primary Election results for Carmel

Below are the final unofficial results for Carmel, Indiana
|Number of Precincts reporting 205/205
|PARTY
|VOTES
|MAYOR OF CARMEL (REPUBLICAN)
|Sue Finkam
|R
|4,595
|Fred Glynn
|R
|4,048
|Kevin “Woody” Rider
|R
|4,092
|TOTAL VOTES
|12,735
|MAYOR OF CARMEL (DEMOCRAT)
|Miles Nelson
|D
|2,413
|TOTAL VOTES
|2,413
|CARMEL CITY CLERK (REPUBLICAN)
|Jacob W. Quinn
|R
|9,905
|TOTAL VOTES
|9,905
|CARMEL CITY COURT JUDGE (REPUBLICAN)
|Brian G. Poindexter
|R
|9,929
|TOTAL VOTES
|9,929
|CARMEL CITY COUNCIL AT-LARGE (REPUBLICAN) vote for three
|Jonathan K. Blake
|R
|5,455
|Matthew J. Snyder
|R
|8,105
|Rich Taylor
|R
|7,407
|Jeff Worrell
|R
|8,108
|TOTAL VOTES
|29,075
|CARMEL CITY COUNCIL AT-LARGE (DEMOCRAT) vote for three
|Sara Draper
|D
|2,219
|Jake Madore
|D
|1,911
|TOTAL VOTES
|1,911
|CARMEL CITY COUNCIL NORTH CENTRAL DISTRICT (REPUBLICAN)
|Teresa Ayers
|R
|823
|Leah York
|R
|478
|Chuck Ford
|R
|480
|TOTAL VOTES
|1,781
|CARMEL CITY COUNCIL NORTH CENTRAL DISTRICT (DEMOCRAT)
|Courtney Culver
|D
|366
|TOTAL VOTES
|366
|CARMEL CITY COUNCIL NORTHEAST DISTRICT (REPUBLICAN)
|Jason Engle
|R
|1,000
|Shannon Minnaar
|R
|1,520
|TOTAL VOTES
|2,520
|CARMEL CITY COUNCIL NORTHWEST DISTRICT (REPUBLICAN)
|Sheldon Barnes
|R
|232
|Ryan Locke
|R
|1,201
|Danny Niederberger
|R
|257
|TOTAL VOTES
|1,690
|CARMEL CITY COUNCIL SOUTH CENTRAL DISTRICT (REPUBLICAN)
|Anthony (Tony) Green
|R
|1,746
|TOTAL VOTES
|1,746
|CARMEL CITY COUNCIL SOUTH CENTRAL DISTRICT (DEMOCRAT)
|Jessica Irvine
|D
|440
|TOTAL VOTES
|440
|CARMEL CITY COUNCIL SOUTHEAST DISTRICT (REPUBLICAN)
|Adam Aasen
|R
|2,022
|TOTAL VOTES
|2,022
|CARMEL CITY COUNCIL SOUTHEAST DISTRICT (DEMOCRAT)
|Jeremy Eltz
|D
|452
|TOTAL VOTES
|452
|CARMEL CITY COUNCIL WEST DISTRICT (REPUBLICAN)
|Loren Matthes (R)
|R
|1,138
|Ven Tadikonda (R)
|R
|225
|TOTAL VOTES
|225
|CARMEL CITY COUNCIL WEST DISTRICT (DEMOCRAT)
|Anita Joshi
|D
|510
|TOTAL VOTES
|510