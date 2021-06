Get it at Hotel Tango, Zionsville

Ingredients:

1 oz. vodka

1 oz. orangecello

.5 oz. lime juice

.5 oz. tangerine ginger simple syrup

1 dash grapefruit bitters

Orange swath

Rosemary sprig

Directions:

Shake liquid ingredients together, express an orange swath in a chilled coupe glass and serve neat, then garnish with the rosemary.